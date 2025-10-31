QUI CATANIA: come cambiano le rotazioni a centrocampo

Nelle ore che hanno preceduto il fischio d’inizio di Cosenza-Catania era stato costretto a dare forfait per un problema muscolare. Rientrato in campo dopo circa un mese, partendo dalla panchina, adesso Aloi deve fare i conti con un nuovo forfait. Ieri, infatti, come comunicato dalla società rossazzurra si è fermato per una contusione e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Niente Casertana per l’ex calciatore della Ternana, dunque. Cambiano, a questo punto, le rotazioni a centrocampo.
A Caserta si va verso un nuovo impiego della coppia Quaini-Di Tacchio in mediana con Corbari o Jiménez pronti ad agire in alternativa qualora la situazione lo richieda nell’arco della gara. Sulle corsie laterali, invece, confermatissimi Casasola e Donnarumma ma, in assenza di Raimo, lo staff tecnico rossazzurro ha continuato a lavorare in questi giorni sulle possibili alternative a partita in corso: Celli o Lunetta a sinistra, Corbari o D’Ausilio a destra. Soluzioni studiate in caso di necessità, tamponando eventuali emergenze.
