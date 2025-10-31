venerdì, 31 Ottobre 2025
HomeCatania NewsQUI CATANIA: come cambiano le rotazioni a centrocampo
Catania NewsFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: come cambiano le rotazioni a centrocampo

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
0
foto Catania FC

Nelle ore che hanno preceduto il fischio d’inizio di Cosenza-Catania era stato costretto a dare forfait per un problema muscolare. Rientrato in campo dopo circa un mese, partendo dalla panchina, adesso Aloi deve fare i conti con un nuovo forfait. Ieri, infatti, come comunicato dalla società rossazzurra si è fermato per una contusione e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Niente Casertana per l’ex calciatore della Ternana, dunque. Cambiano, a questo punto, le rotazioni a centrocampo.

A Caserta si va verso un nuovo impiego della coppia Quaini-Di Tacchio in mediana con Corbari o Jiménez pronti ad agire in alternativa qualora la situazione lo richieda nell’arco della gara. Sulle corsie laterali, invece, confermatissimi Casasola e Donnarumma ma, in assenza di Raimo, lo staff tecnico rossazzurro ha continuato a lavorare in questi giorni sulle possibili alternative a partita in corso: Celli o Lunetta a sinistra, Corbari o D’Ausilio a destra. Soluzioni studiate in caso di necessità, tamponando eventuali emergenze.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STURARO: l’ex centrocampista diventa ufficialmente “Allenatore Uefa B”
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency