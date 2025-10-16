QUI CATANIA: conosciamo meglio il massofisioterapista Agostino Alessio

Da qualche giorno circolava la notizia di un nuovo inserimento nello staff sanitario del Catania. Il comunicato ufficiale emesso dal club rossazzurro conferma un innesto molto importante, quello di Agostino Alessio. Ha lavorato per ben 20 anni nello staff di Roberto Mancini come massaggiatore di fiducia condividendo con lui le esperienze lavorative con Sampdoria, Lazio, Inter, Manchester City e Galatasaray.

“Grazie a lui ho avuto la possibilità di vincere Premier League, F.A.cup, Supercoppa d’Inghilterra, coppa di Turchia”, si legge nel suo profilo LinkedIn. “Mi avvalgo di doti organizzative e di lavoro manuale acquisite dall’esperienza lavorativa in top club di calcio italiani e stranieri maturata nel corso degli anni oltre ad essere in possesso di numerosi attestati di frequentazione a corsi di aggiornamento riguardanti il kinesio taping, tecniche di massaggio e di bendaggio funzionale”, aggiunge. Per lui anche esperienze come terapista massaggiatore in club come Torino, Udinese, AEK Atene, nella Nazionale italiana, nell’ambito della Federazione calcistica dell’Asia meridionale ed all’Al Fateh (Arabia Saudita). Per un periodo di tempo è stato, inoltre, il “personal physio” dei calciatori Mario Balotelli e Keita Baldè.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***