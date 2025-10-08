mercoledì, 8 Ottobre 2025
QUI CATANIA: corso UEFA B, per Sturaro esami finali questo mese

foto Catania FC

Ammesso tempo fa al corso UEFA B, Stefano Sturaro prosegue il percorso di studi dopo una fase intensiva di lezioni in presenza, seguita da lezioni online. Si attende che Sturaro completi il percorso presso il prestigioso Centro Tecnico Federale di Coverciano, con gli esami finali che si terranno proprio questo mese. Una volta conseguito il titolo, sarà abilitato ad allenare tutte le categorie giovanili (tranne la Primavera), nel calcio dilettantistico fino alla Serie D, potrà essere vice in Serie C e collaboratore tecnico in Serie A e B, anche a livello europeo. Nei mesi scorsi il Catania FC ha ufficializzato il suo addio al calcio giocato sottolineando che avrebbe allenato nell’ambito del settore giovanile rossazzurro. Il momento si avvicina.

