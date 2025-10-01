QUI CATANIA: domenica i tifosi faranno la loro parte, il resto tocca alla squadra

Il terzo pareggio di fila, soprattutto per come è maturato, non convince i tifosi rossazzurri. La speranza di vedere un Catania intenso e propositivo in campo a Cerignola si è scontrata con la visione di un Catania timoroso, con poco coraggio e mordente, disattento in varie occasioni offrendo una prestazione di tutt’altro tenore rispetto a quanto preannunciato alla vigilia dallo stesso mister Toscano. Della squadra pronta a battagliare sportivamente al “Monterisi” indicata da Toscano non si è avuta traccia, subendo per lunghi tratti dell’incontro l’iniziativa di un avversario in salute, di qualità e gamba, capace di esprimere sul rettangolo verde codifiche di gioco ben definite e con una precisa identità.

La squadra ha “smentito” i pensieri di Toscano alla vigilia, resta il fatto che nonostante una prova sottotono è riuscita a racimolare almeno un punto. Da qui il Catania riparte, ripristinando energie fisiche e mentali dopo una settimana faticosa. All’ex allenatore del Cesena il compito di catechizzare il gruppo e prendere in mano la situazione, preparando in sede la successiva sfida in programma col Siracusa. Tocca alla squadra rispondere alle critiche e alle perplessità degli scettici con prove autorevoli, riacquisendo le certezze iniziali con l’aiuto soprattutto dei leader dello spogliatoio, chiamati a suonare la sveglia coinvolgendo il resto del gruppo.

In questo senso domenica i rossazzurri avranno un compito facilitato nella misura in cui ci sarà uno stadio pronto a sostenerli. Finora i 16/17mila del “Massimino” non hanno mai fatto mancare il proprio supporto. Qualche mugugno magari è da mettere in preventivo, ma i tifosi etnei sono i primi a non mollare. Lo hanno dimostrato e continueranno a farlo, garantendo sostegno alla squadra della propria città sia in casa che fuori. Tuttavia i tifosi non scendono in campo, bensì i giocatori. Sta a loro rappresentare al meglio i colori rossazzurri sul rettangolo di gioco. Mostrando quel senso d’appartenenza e attaccamento alla maglia più volte sollecitato.

