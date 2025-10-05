QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Siracusa

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Siracusa, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Caturano. Rispetto alla precedente gara disputata in trasferta al cospetto dell’Audace Cerignola, i tifosi etnei sarebbero dunque favorevoli a qualche variazione nell’undici di partenza, inserendo Celli al posto di Pieraccini, Donnarumma sulla corsia di sinistra, Caturano dal 1′ rilevando Forte.

