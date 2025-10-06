QUI CATANIA: i rossazzurri si rimettono in marcia, adesso serve altro fieno in cascina

Il Catania si è rimesso in marcia. La vittoria sul Siracusa fa morale e permette ai rossazzurri di restare attaccati al vagone di prima classe del campionato stabilmente occupato da Salernitana e Benevento. Gli etnei hanno dimostrato di essere non belli ma pratici, regolando gli aretusei con un gol per tempo. Sul tabellino dei marcatori sono finiti Lunetta e Ierardi, i quali hanno incrementato il bottino personale di reti siglate in campionato. Il jolly offensivo della squadra è alla sua quinta realizzazione, cifra che permette di lanciare la candidatura per la classifica marcatori, laddove il roccioso difensore con il suo terzo sigillo stagionale ha messo il punto esclamativo su una partita mai stata in discussione.

La tattica attendista privilegiata da Toscano ha avuto la meglio sul palleggio sterilmente esibito dagli ospiti sul rettangolo di gioco. Prova ne è che Dini non si è dovuto sporcare i guantoni, mantenendo intatta l’inviolabilità casalinga dei legni rossazzurri che resiste dalla prima giornata. Il tecnico calabrese ha avuto la meglio nella partita a scacchi con il più giovane collega Turati, evidenziando a fine gara come siano state rispettate le consegne tattiche stilate in settimana.

I successi servono ad accrescere l’autostima del gruppo in una fase della stagione in cui conta soprattutto tracciare il solco della continuità. La settimana che si apre con vista sull’impegno esterno in casa del Giugliano mira proprio a mettere ulteriore fieno in cascina in vista del doppio appuntamento casalingo con Salernitana e Benevento, primo snodo importante del campionato rossazzurro. Si punta ad avere a regime buona parte dell’organico (Aloi e Rolfini sono rientrati in gruppo nel primo allenamento settimanale) in modo da ampliare il ventaglio di scelte a disposizione di Toscano in una gara che si preannuncia insidiosa contro un avversario che vuole risalire la china.

