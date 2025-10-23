QUI CATANIA: mix di equilibrio ed entusiasmo, la mentalità chiodo fisso dello staff tecnico

Sin dai primi giorni di ritiro, ai di là dei concetti di gioco richiesti, mister Toscano pone sistematicamente l’accento sulla mentalità. Adottare un atteggiamento positivo, credere nelle proprie capacità e sviluppare l’abitudine ad imparare anche dagli errori senza lasciarsi abbattere. Una palestra continua, in questo senso. Allenamento dopo allenamento, cementando nel frattempo un gruppo che trova un livello di coinvolgimento emotivo sempre maggiore. Un gruppo che va fortificandosi, dentro e fuori dal campo. Dare una mano al compagno nei momenti di difficoltà, sacrificarsi l’uno per l’altro, soffrire e lottare tutti insieme, accompagnare la manovra d’attacco e difendere come collettivo. Aspetti che, messi insieme, determinano una mentalità di squadra già solida e ben strutturata.

Le risposte fornite nell’ultimo periodo vanno proprio verso la direzione di un team progressivamente più forte sotto l’aspetto mentale. L’allenatore rossazzurro non smette di rimarcare l’importanza di ragionare partita dopo partita mantenendo lo stesso spirito di sempre. Domenica hai affrontato la Salernitana, adesso te la vedrai con il Benevento. In precedenza hai affrontato squadre più o meno deboli sulla carta. Ma un pezzo di carta non è garanzia di successo. Le partite vanno giocate sul campo e non bisogna mai perdere di vista l‘umiltà con cui ti approcci in sede di preparazione e la domenica.

Toscano ed il suo staff “martellano”, da questo punto di vista, la squadra coniugando voglia di divertirsi (giusto intendere primariamente il calcio come divertimento), allenamenti ad alta intensità e “fame” di vittorie, che si alimenta cammin facendo. A suon di prestazioni e risultati. Quelli che il Catania sa di dover continuare a portare a casa. Nella consapevolezza che la strada è ancora lunga e piena d’insidie ma, se possiedi valide risorse per affrontare il percorso, hai molte più possibilità di riuscire a centrare gli obiettivi prefissati. Spinti dalla mentalità che il gruppo di lavoro rossazzurro continua a sviluppare, con dosi massicce di equilibrio ed il giusto entusiasmo.

