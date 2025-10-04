QUI CATANIA: più risorse nel reparto offensivo, aspettando Rolfini

Segnali confortanti dall’infermeria, confermati dalla diffusione della lista dei convocati per il confronto di domenica pomeriggio con il Siracusa. Sorride il tecnico del Catania Mimmo Toscano perchè il reparto avanzato ritrova la piena disponibilità di Salvatore Caturano. L’ex bomber del Potenza è recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box nelle ultime settimane e avrà la possibilità di esordire in maglia rossazzurra davanti ai suoi nuovi tifosi. Si registra anche la presenza nell’elenco delle convocazioni di Francesco Forte.

L’attaccante romano era uscito malconcio dal rettangolo verde nel corso del primo tempo disputato settimana scorsa a Cerignola, accusando un infortunio (fortunatamente nulla di serio). In settimana ha accelerato le operazioni di recupero perchè voleva fortemente essere disponibile per il derby. Nelle prossime ore verranno fatte ulteriori valutazioni sulle possibilità d’impiego di Forte che, intanto, lo staff del Catania ha dato esito favorevole per un inserimento tra i convocati. Aggiungendo la piena disponibilità del trequartista Michele D’Ausilio, già in panchina a Cerignola, aumentano le risorse e le potenzialità offensive della squadra di Toscano. Più scelte, più caratteristiche a disposizione. Aspettando che l’infermeria restituisca al tecnico rossazzurro anche la punta Alex Rolfini, in fase di recupero dopo avere riportato una lesione miotendinea.

