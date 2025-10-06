QUI CATANIA: primo allenamento col gruppo per Aloi e Rolfini

Buone notizie dall’infermeria rossazzurra. Come evidenziato nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il Catania ha già sostenuto il primo allenamento in vista della trasferta di Giugliano e hanno lavorato con il gruppo sia il centrocampista Salvatore Aloi che l’attaccante Alex Rolfini. Più scelte a disposizione del tecnico Mimmo Toscano, dunque, sia in mezzo al campo che nel reparto offensivo. Forte, inoltre, è disponibile al 100%. Domenica l’attaccante ex Ascoli non è sceso in campo contro il Siracusa a scopo precauzionale, rimanendo in panchina per l’intera durata dell’incontro.

