lunedì, 6 Ottobre 2025
QUI CATANIA: primo allenamento col gruppo per Aloi e Rolfini

foto Catania FC

Buone notizie dall’infermeria rossazzurra. Come evidenziato nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il Catania ha già sostenuto il primo allenamento in vista della trasferta di Giugliano e hanno lavorato con il gruppo sia il centrocampista Salvatore Aloi che l’attaccante Alex Rolfini. Più scelte a disposizione del tecnico Mimmo Toscano, dunque, sia in mezzo al campo che nel reparto offensivo. Forte, inoltre, è disponibile al 100%. Domenica l’attaccante ex Ascoli non è sceso in campo contro il Siracusa a scopo precauzionale, rimanendo in panchina per l’intera durata dell’incontro.

