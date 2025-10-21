QUI CATANIA: quali alternative a Casasola e Donnarumma in assenza di Raimo? Le possibili soluzioni

Domenica, nel post gara di Catania-Salernitana, in sala stampa è stato oggetto di commento l’aspetto legato alle alternative a Casasola e Donnarumma, esterni fondamentali nello sviluppo del gioco rossazzurro. Mister Domenico Toscano ha evidenziato come, in tal senso, pesi l’assenza di un giocatore come Raimo. L’ex Carrarese attraversava un buon momento di forma, ultimamente è stato inserito spesso nel corso dei secondi tempi facendo rifiatare Casasola e Donnarumma. Adesso entrambi sono chiamati a fare gli straordinari.

Il Catania, però, sta lavorando per trovare nuove soluzioni aspettando il rientro dall’infortunio dello stesso Raimo, per il quale è stato scongiurato il rischio di sottoporsi ad intervento chirurgico. Lo stesso Toscano ha posto in evidenza tra le possibili alternative l’utilizzo di Pieraccini, evidentemente ricollocando il difensore proveniente dal Cesena nel ruolo di braccetto sinistro avanzando Celli a centrocampo. In passato ha agito in quest’ultima posizione anche Lunetta, ma al momento il jolly rossazzurro sembra trovarsi molto più a suo agio in fase offensiva. Sulla destra, invece, una delle ipotesi principalmente considerate riguarda l’eventuale impiego di Corbari, sottolineando che quest’ultimo è un giocatore dotato di grande dinamismo. Lo staff tecnico non vuole farsi trovare impreparato ed elabora più soluzioni.

