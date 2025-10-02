QUI CATANIA: quali scelte in attacco? Dubbi da sciogliere nelle prossime ore

Che vi siano delle importanti lacune offensive da correggere è fuori discussione. A staff tecnico e giocatori il compito di capire come fare, compatibilmente con gli uomini a disposizione in vista del confronto con il Siracusa. In questo senso la notizia positiva è rappresentata dal recupero di Salvatore Caturano. L’ex bomber del Potenza può finalmente considerarsi abile ed arruolabile, come ammesso dal diretto interessato. Un solo giocatore non può risolvere tutti i problemi, ma il Catania potrà trarne indubbi benefici in termini di struttura fisica, esperienza e capacità di “vedere” la porta negli ultimi metri.

E’ presumibile che Caturano parta dalla panchina domenica, optando Toscano per un minutaggio graduale. In tal caso potrebbe esserci spazio dal 1′ per Lunetta falso 9 supportato da Cicerelli e Jimenez, con l’alternativa Stoppa o D’Ausilio, quest’ultimo tornato disponibile per Cerignola rimanendo in panchina per l’intera durata dell’incontro. I dubbi da sciogliere riguardano anche la possibilità di utilizzare, o meno, una pedina come Francesco Forte. L’ex punta dell’Ascoli ha accusato un problema fisico nel corso della prima frazione a Cerignola. E’ stato lo stesso giocatore a chiedere il cambio nel momento in cui ha avvertito fastidio. Potrebbe essersi fermato in tempo, evitando che la situazione si aggravasse. Da valutare un suo eventuale impiego contro il Siracusa. Le prossime ore saranno utili per chiarire tutte le possibili scelte legate al reparto offensivo da opporre agli aretusei.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***