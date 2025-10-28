QUI CATANIA: situazione contrattuale, ancora vari giocatori in scadenza

Nell’ultimo periodo il Catania ha dato seguito al rinnovo di Cicerelli, estendendo il vincolo contrattuale anche con Dini, Raimo e Ierardi. Tutti giocatori che erano a scadenza tra un anno e, attualmente, restano legati alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2027. Emerge un quadro che vede, in questo momento, a scadenza il vice portiere Bethers, l’ex Ternana Celli, il difensore/centrocampista Quaini, capitan Di Tacchio, l’ex Picerno Allegretto, il fuori lista De Rose ed il trequartista italo-spagnolo Jiménez.

Lo scenario potrebbe ancora variare nelle prossime settimane, con nuovi possibili prolungamenti di contratto sullo sfondo. Scade a giugno 2026 anche il contratto di Martic (ma esiste un’opzione esercitabile per il rinnovo), con la possibilità di riscattare a fine stagione i cartellini di Pieraccini (Cesena) e D’Ausilio (Avellino), mentre Forte è in prestito “secco” dall’Ascoli ma non rinnoverà il contratto con i marchigiani e, pertanto, a fine campionato sarà libero da vincoli.

Portieri

Andrea Dini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Klavs Bethers – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Difensori

Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Mario Ierardi – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Andrea Allegretto – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessandro Celli – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Simone Pieraccini – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]

Manuel Martic – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]

Centrocampisti

Alessandro Quaini – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessandro Raimo – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Daniele Donnarumma – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Francesco De Rose – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Tiago Casasola – [contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per il rinnovo]

Andrea Corbari – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Salvatore Aloi – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Gregorio Luperini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Gabriel Lunetta – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Attaccanti

Matteo Stoppa – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Michele D’Ausilio – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]

Emmanuele Cicerelli – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Francesco Forte – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito]

Alex Rolfini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Salvatore Caturano – [contratto fino al 30 giugno 2028]

