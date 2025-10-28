martedì, 28 Ottobre 2025
HomeCalciomercatoQUI CATANIA: situazione contrattuale, ancora vari giocatori in scadenza
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: situazione contrattuale, ancora vari giocatori in scadenza

Redazione
By Redazione
0
131
foto Catania FC

Nell’ultimo periodo il Catania ha dato seguito al rinnovo di Cicerelli, estendendo il vincolo contrattuale anche con Dini, Raimo e Ierardi. Tutti giocatori che erano a scadenza tra un anno e, attualmente, restano legati alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2027. Emerge un quadro che vede, in questo momento, a scadenza il vice portiere Bethers, l’ex Ternana Celli, il difensore/centrocampista Quaini, capitan Di Tacchio, l’ex Picerno Allegretto, il fuori lista De Rose ed il trequartista italo-spagnolo Jiménez.

Lo scenario potrebbe ancora variare nelle prossime settimane, con nuovi possibili prolungamenti di contratto sullo sfondo. Scade a giugno 2026 anche il contratto di Martic (ma esiste un’opzione esercitabile per il rinnovo), con la possibilità di riscattare a fine stagione i cartellini di Pieraccini (Cesena) e D’Ausilio (Avellino), mentre Forte è in prestito “secco” dall’Ascoli ma non rinnoverà il contratto con i marchigiani e, pertanto, a fine campionato sarà libero da vincoli.

Portieri
Andrea Dini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Klavs Bethers – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Difensori
Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Mario Ierardi – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Andrea Allegretto – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Alessandro Celli – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Simone Pieraccini – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]
Manuel Martic – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]

Centrocampisti
Alessandro Quaini – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Alessandro Raimo – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Daniele Donnarumma – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Francesco De Rose – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Tiago Casasola – [contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per il rinnovo]
Andrea Corbari – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Salvatore Aloi – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Gregorio Luperini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Gabriel Lunetta – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Attaccanti
Matteo Stoppa – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Michele D’Ausilio – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]
Emmanuele Cicerelli – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Francesco Forte – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito]
Alex Rolfini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Salvatore Caturano – [contratto fino al 30 giugno 2028]

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Il Catania deve avere paura solo di se stesso. Casasola e Donnarumma esterni più forti del campionato. Zarbano grande acquisto”
Articolo successivo
Squadra che vince non si cambia. Toscano insiste, la panchina “lunga” fa il resto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency