QUI CATANIA: situazione contrattuale, ancora vari giocatori in scadenza

Nell’ultimo periodo il Catania ha dato seguito al rinnovo di Cicerelli, estendendo il vincolo contrattuale anche con Dini, Raimo e Ierardi. Tutti giocatori che erano a scadenza tra un anno e, attualmente, restano legati alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2027. Emerge un quadro che vede, in questo momento, a scadenza il vice portiere Bethers, l’ex Ternana Celli, il difensore/centrocampista Quaini, capitan Di Tacchio, l’ex Picerno Allegretto, il fuori lista De Rose ed il trequartista italo-spagnolo Jiménez.
Lo scenario potrebbe ancora variare nelle prossime settimane, con nuovi possibili prolungamenti di contratto sullo sfondo. Scade a giugno 2026 anche il contratto di Martic (ma esiste un’opzione esercitabile per il rinnovo), con la possibilità di riscattare a fine stagione i cartellini di Pieraccini (Cesena) e D’Ausilio (Avellino), mentre Forte è in prestito “secco” dall’Ascoli ma non rinnoverà il contratto con i marchigiani e, pertanto, a fine campionato sarà libero da vincoli.
Portieri
Andrea Dini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Klavs Bethers – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Difensori
Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Mario Ierardi – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Andrea Allegretto – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Alessandro Celli – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Simone Pieraccini – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]
Manuel Martic – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]
Centrocampisti
Alessandro Quaini – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Alessandro Raimo – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Daniele Donnarumma – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Francesco De Rose – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Tiago Casasola – [contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per il rinnovo]
Andrea Corbari – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Salvatore Aloi – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Gregorio Luperini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Gabriel Lunetta – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Attaccanti
Matteo Stoppa – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Michele D’Ausilio – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]
Emmanuele Cicerelli – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Francesco Forte – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito]
Alex Rolfini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Salvatore Caturano – [contratto fino al 30 giugno 2028]
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***