QUI CATANIA: sondaggio chiuso, ecco la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro il Benevento

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Benevento, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Aloi, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Forte. Rispetto alla precedente gara disputata in trasferta al cospetto della Salernitana, i tifosi sarebbero dunque favorevoli ad inserire Aloi dal 1′.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***