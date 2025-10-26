domenica, 26 Ottobre 2025
QUI CATANIA: sondaggio chiuso, ecco la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro il Benevento

foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Benevento, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Aloi, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Forte. Rispetto alla precedente gara disputata in trasferta al cospetto della Salernitana, i tifosi sarebbero dunque favorevoli ad inserire Aloi dal 1′.

