QUI CATANIA: sondaggio chiuso, ecco la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro il Giugliano

foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Alberto De Cristofaro” contro il Giugliano, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Caturano. Rispetto alla precedente gara disputata in casa al cospetto del Siracusa, i tifosi sarebbero dunque favorevoli a cambiare qualcosa nell’undici di partenza, inserendo Corbari e Caturano ed escludendo Quaini e Jimenez.

