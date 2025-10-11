QUI CATANIA: sondaggio chiuso, ecco la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro il Giugliano

In occasione del match dello stadio “Alberto De Cristofaro” contro il Giugliano, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Caturano. Rispetto alla precedente gara disputata in casa al cospetto del Siracusa, i tifosi sarebbero dunque favorevoli a cambiare qualcosa nell’undici di partenza, inserendo Corbari e Caturano ed escludendo Quaini e Jimenez.

