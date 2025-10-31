QUI CATANIA: sondaggio chiuso, ecco la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro la Casertana

In occasione del match dello stadio “Alberto Pinto” contro la Casertana, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Forte. Insomma, tifosi del Catania favorevoli a non cambiare di una virgola l’undici di partenza rispetto alle ultime convincenti apparizioni.

