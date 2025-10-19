QUI CATANIA: sondaggio chiuso, ecco la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro la Salernitana

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro la Salernitana, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Aloi, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con D’Ausilio e Lunetta alle spalle di Forte, quest’ultimo in leggerissimo vantaggio su Caturano. Rispetto alla precedente gara disputata in trasferta al cospetto del Giugliano, i tifosi sarebbero dunque favorevoli a cambiare qualcosa nell’undici di partenza, inserendo Aloi e D’Ausilio.

