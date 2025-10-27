lunedì, 27 Ottobre 2025
QUI CATANIA: spettatori al “Massimino”, resiste il record del 2024 dal ritorno in C

Catania-Benevento non è la partita dell’era Pelligra più seguita sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino” da quando i rossazzurri sono tornati in Serie C. Resiste, infatti, il record risalente a febbraio 2024, quando si registrò un’affluenza di pubblico nell’impianto sportivo etneo pari a 19.842 spettatori, 37 in più rispetto al dato ufficiale di domenica pomeriggio.

In quella occasione il Catania scese in campo contro il Rimini per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C, decisiva per l’accesso in finale della competizione. Gli etnei ribaltarono l’1-0 dell’andata imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Cicerelli e Castellini. Lo stesso Cicerelli è andato a segno anche domenica mentre l’esterno d’attacco Lamesta, allora in forza al Rimini, oggi milita proprio nel Benevento. Queste le tre partite con più spettatori al “Massimino” sotto la presidenza Pelligra dal ritorno del Catania nel professionismo:

Catania-Rimini, 28 febbraio 202419.842
Catania-Benevento, 26 Ottobre 202519.805
Catania-ACR Messina, 15 Aprile 202419.720

