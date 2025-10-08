mercoledì, 8 Ottobre 2025
QUI CATANIA: squadra in campo con due punte? L’argomento torna attuale

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
foto Catania FC

“Due punte effettive titolari? Quando le avremo a regime potrebbe essere una soluzione”. Parole del tecnico del Catania Mimmo Toscano rilasciate poco tempo fa. Il tema legato ad un possibile schieramento di due attaccanti da utilizzare in coppia torna attuale in vista del confronto di sabato pomeriggio a Giugliano. Il completo recupero di Caturano, sotto questo profilo, rappresenta sicuramente un valore aggiunto e consente al Catania di adottare più soluzioni tecnico-tattiche nel reparto avanzato.

C’è chi è pronto a scommettere sul potenziale offensivo costituito da un tandem come Lunetta-Caturano, con il primo che assicura costante imprevedibilità e velocità nello sviluppo della manovra ed il secondo che garantisce una presenza fissa in area di rigore, facendosi rispettare per senso del gol e prestanza fisica. L’assistenza di un giocatore come Cicerelli può fare il resto, senza dimenticare gli altri componenti dalla trequarti in su e l’ex Vicenza Rolfini, tornato ad allenarsi con il gruppo e che non vede l’ora di scendere in campo. Più opzioni per mister Toscano quando si avvicina la gara di Giugliano con all’orizzonte anche gli scontri diretti al cospetto di Salernitana e Benevento.

Articolo precedente
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Domenica l’ingresso di Caturano ha trasformato la fase offensiva. Lunetta toglie le castagne dal fuoco”
Articolo successivo
GIUGLIANO-CATANIA: Settore Ospiti, info prevendita biglietti
