sabato, 25 Ottobre 2025
QUI CATANIA: Toscano conferma, Caturano pienamente disponibile

foto Catania FC

“Tutti oggi meriterebbero di giocare. Anche Salvatore Caturano, che è stato 2-3 giorni fermo in settimana, si è allenato ieri e oggi a pieno regime con la squadra”. Parole di Mimmo Toscano nel corso della conferenza stampa tenutasi alla vigilia di Catania-Benevento. L’ex bomber del Potenza, che domenica scorsa è rimasto in panchina per l’intera durata dell’incontro con la Salernitana a seguito di una sciatalgia, ha smaltito in fretta il problema fisico e, pertanto, è da considerarsi pienamente disponibile in vista del match in programma contro la squadra giallorossa.

