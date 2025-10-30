QUI CATANIA: tra il rilancio di Torre del Grifo e la conquista della B, obiettivi di un Catania che cresce

“Il presidente, che negli ultimi due anni ha sofferto tanto, lo meriterebbe. Cercheremo di ripagare i suoi sacrifici vincendo il campionato. So bene cosa comporta dirlo, ma era il nostro obiettivo di inizio stagione ed è anche l’obiettivo attuale. Puntiamo alla Serie B e a riacquisire il centro sportivo di Torre del Grifo”. Ripartiamo da qui, dalle parole pronunciate una ventina di giorni fa da Vincenzo Grella ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Il vice presidente aveva rimarcato la precisa volontà del club di riappropriarsi del centro sportivo, simbolo del Catania dei tempi d’oro in Serie A. Una struttura in cui non mancava davvero nulla, che fu motivo di vanto e di grande prestigio per il club. Un impianto all’avanguardia, considerato una delle eccellenze europeee per quanto concerne lo sviluppo delle attività sportive. Era un piacere raccogliere anche i consensi di tanti personaggi di spicco del calcio italiano.

Basti pensare all’ex C.T. della Nazionale italiana Marcello Lippi, rimasto incantanto dalla visione del centro sportivo, al punto da ritenere che con un impianto del genere il Catania avrebbe cominciato ogni campionato con dieci punti in classifica. Lo considerò qualcosa di “superiore alle aspettative, con minimo impatto ambientale, estetica curata e aperta al pubblico”. Il numero uno della Lazio Claudio Lotito lo definì “il miglior centro sportivo d’Italia”, rappresentando “un chiaro segnale di progettualità e d’intraprendere un percorso di crescita”.

Torre del Grifo è stato, purtroppo per il Catania, anche il simbolo di costi impossibili da sostenere per il mantenimento della struttura negli anni del declino del calcio rossazzurro. Diventando un autentico fardello per le casse societarie, man mano che si consumava il disastro rossazzurro. Il successivo fallimento del Calcio Catania 1946 trascinò con sè anche l’impianto di Mascalucia. Un fiore all’occhiello rimasto negli anni tra le mani della Curatela fallimentare ma che, adesso, è destinato a rifiorire perchè una nuova proprietà ha deciso d’investire riportando il Catania nella sua “casa”.

Catania e Torre del Grifo, un matrimonio che si rinnova per l’inizio di una nuova era. Auspicando di tornare al più presto ai fasti di un tempo. Ma c’è un ostacolo importantissimo da superare. Si chiama Serie C, un inferno dal quale l’Elefante tenta di riemergere da anni per rivedere le stelle. Il prossimo step sarà proprio questo: abbandonare la terza serie ritrovando la B persa in modo ignobile nel 2015. Attraverso un’immagine nuova e restituendo al popolo rossazzurro quello che merita. Con orgoglio, fierezza e dignità.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***