QUI CATANIA: ufficializzato lo staff medico-sanitario per la stagione 2025/2026

Attraverso la diffusione di una nota ufficiale, il Catania Football Club rende noto di aver ridisegnato lo staff medico-sanitario della prima squadra per la stagione sportiva 2025/2026, nominando capo dell’equipe medica il professor Giovanni Ciampi, direttore del dipartimento delle emergenze/urgenze dell’ARNAS Garibaldi.

Il professor Ciampi sarà coadiuvato da tre specialisti: il professor Gianfranco Longo, ortopedico e direttore del dipartimento delle chirurgie presso l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro; il dottor Gianluca Galvano, radiologo e direttore dell’Unità Operativa Complessa di radiologia presso ARNAS Garibaldi; il dottor Giuseppe Arcidiacono, cardiologo e responsabile dell’Unità Operativa di cardiologia riabilitativa presso ARNAS Garibaldi. I quattro professionisti opereranno sinergicamente con il responsabile sanitario del nostro club, Carmelo Giorgio Amato, e con il first team doctor, Francesco Riso. Completano la struttura il massaggiatore Giuseppe Bruzzo, i fisioterapisti Gianpiero Gulisano e Alberto Palumbo, il massofisioterapista Daniele Torrisi, l’osteopata Angelo Fangano e il nutrizionista dottor Antonio Sedita.

