QUI SIRACUSA: riserva di Dini a Catania, Farroni ritrova i colori rossazzurri e Toscano

A giugno ha concluso il rapporto contrattuale con il Catania. Parliamo dell’estremo difensore Alessandro Farroni, che una volta scaduto i termini dell’accordo con la società etnea ha deciso di rimanere nelle vicinanze, dicendo sì alla proposta del Siracusa. Classe 1997, l’estremo difensore nativo di Spoleto domenica è un altro ex che torna al “Massimino” da avversario. Ritrovando mister Toscano, che lo ha allenato tre volte in carriera: inizialmente nel periodo di militanza alla Reggina nel 2019/20, coinciso con la promozione diretta degli amaranto in Serie B, poi durante la stagione 2020/21, nel corso della quale Toscano venne esonerato, infine i mesi scorsi totalizzando appena tre presenze in maglia rossazzurra prima che Andrea Dini – prelevato a titolo definitivo dal Catanzaro – difendesse con regolarità i pali del Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***