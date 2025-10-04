sabato, 4 Ottobre 2025
QUI SIRACUSA: Turati convoca 24 giocatori per il match di Catania

foto Catania FC

L’allenatore del Siracusa Marco Turati ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Catania. Sono 24 i calciatori a sua disposizione. L’elenco delle convocazioni non presenta l’inserimento di Alma, Guadagni e Di Paolo. Tra i giocatori disponibili figurano alcuni ex Catania. Si tratta del portiere Alessandro Farroni, che è stato vice di Dini la scorsa stagione in rossazzurro, il centrocampista Giulio Frisenna (in prestito “secco” dal Catania) ed il trequartista Carmelo Limonelli, cresciuto nelle giovanili del club etneo. Riportiamo di seguito la lista dei calciatori convocati da Turati per il match di domenica pomeriggio al “Massimino”, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Bonucci, Farroni
DIFENSORI – Bonacchi, Cancellieri, Catena, Falla, Iob, Krastev, Pacciardi, Puzone, Sapola, Zanini
CENTROCAMPISTI – Ba, Candiano, Frisenna, Frosali, Gudelevicius, Limonelli
ATTACCANTI – Capanni, Contini, Molina, Morreale, Parigini, Valente

