RAFFAELE a Telecolor: “Catania forte, noi poco cinici nel primo tempo”

Peppe Raffaele, allenatore della Salernitana, commenta la sconfitta rimediata al Massimino contro il Catania rispondendo alle domande dei giornalisti e degli opinionisti di Telecolor: “Il Catania è forte, lavora per la seconda stagione con lo stesso allenatore e ha un organico ampio. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, potevamo essere più cinici. Loro hanno trovato il gol su un episodio. Nella ripresa abbiamo sofferto. Ci sarà un motivo se il Catania non ha preso gol in casa. Possiamo crescere dopo una partita come questa, non bisogna drammatizzare. Bisogna ripartire, stiamo facendo un percorso. Dalla prossima partita cercheremo di fare meglio”.

