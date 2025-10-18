sabato, 18 Ottobre 2025
RAFFAELE (all. Salernitana): “Gara che tutti vorrebbero giocare. I ragazzi si faranno trovare pronti”

L’allenatore della Salernitana Giuseppe Raffaele parla così in vista della trasferta etnea, attraverso i canali ufficiali granata:“Il Catania è una squadra costruita per fare bene e non lo scopriamo certo oggi. Ci aspetta una partita importante, di quelle che tutti vorrebbero giocare anche per la cornice di pubblico. Dispiace che non ci saranno i nostri tifosi ad accompagnarci ma ci porteremo dietro il grandissimo calore che giorno dopo giorno in città ci trasferiscono. È ancora presto per dire se sarà una gara decisiva oppure no, del resto siamo arrivati appena alla decima giornata, a nemmeno un terzo del campionato. Certamente sarà una bella partita e tutti vorranno dare il meglio in campo. Dovremo stare molto attenti ad ogni minimo particolare e correre pochi rischi, come fatto nell’ultimo turno a Monopoli. In settimana abbiamo lavorato con grande concentrazione, serenità e compattezza, perché il gruppo è fondamentale. Sono sicuro che tutti i ragazzi che chiamerò in causa domani si faranno trovare pronti”.

