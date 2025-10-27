lunedì, 27 Ottobre 2025
RAIMO: “Impaziente di tornare in campo, non vedo l’ora di dare una mano alla squadra”

foto Catania FC

In aggiunta alle parole citate nel comunicato stampa emesso dalla società rossazzurra, il calciatore del Catania Alessandro Raimo commenta così l’ufficialità del prolungamento contrattuale fino a giugno 2027: “Ci tenevo a ringraziare il presidente Pelligra, il vice presidente Grella, il direttore Pastore che mi ha reso molto felice il giorno in cui mi ha annunciato questo rinnovo. Sono impaziente di tornare in campo, anche se questo piccolo infortunio mi ha fermato per un pò non vedo l’ora di tornare a lottare insieme ai compagni per il nostro obiettivo, dare una mano a tutta la squadra e al mister. Ringrazio anche la mia famiglia, soprattutto mio nonno Aldo Agroppi perchè è grazie a lui se oggi sono qui e sono quello che sono. Un abbraccio grande va lassù, in cielo, so che è sempre stato dalla mia parte. Fa parte del mio cammino tutti i giorni”.

