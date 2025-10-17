venerdì, 17 Ottobre 2025
RASSEGNA LA STAMPA – La Sicilia: “Raimo costretto a fermarsi, Cicerelli in panchina?”

foto Catania FC

Al di là della questione Torre del Grifo, il Catania “che ieri si è allenato sul campo di Misterbianco cerca di restare isolato da ogni discorso”, riporta La Sicilia. “Visto che non si fa mancare nulla, la società e la squadra hanno dovuto incassare una notizia non certo positiva che già aleggiava dalle parti del Massimino. L’infortunio di Alessandro Raimo (distorsione al ginocchio per un incidente di gioco) costringerà il laterale a rimanere fermo per qualche settimana. Sicuramente salterà le sfide contro Salernitana, Benevento, Casertana. Nelle prossime ore affiorerà un verdetto per via dei controlli definitivi che il giocatore dovrà affrontare. Peccato, perchè Raimo era uno dei ragazzi in netta ascesa tanto da conquistare il favore del pubblico e il gradimento dell’allenatore che lo aveva rimesso in campo con maggiore frequenza”, si legge. Quanto a Cicerelli, l’ex Ternana sta meglio e domenica pomeriggio potrebbe partire dalla panchina.

