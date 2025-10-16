giovedì, 16 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania e Salernitana squadre strutturate in ogni reparto”

foto Catania FC

Domenica pomeriggio appuntamento importante allo stadio “Angelo Massimino”, teatro di Catania-Salernitana. Il Corriere dello Sport evidenzia come le due squadre arrivono al big match della decima giornata del girone C di Serie C:

“Vogliono confermare il buon momento siciliani e campani strutturati in ogni reparto. Con due vittorie consecutive nella serie utile di cinque partite il Catania di Mimmo Toscano non subisce gol da 306 minuti e in nove turni di campionato ha sempre siglato almeno una rete realizzandone sul proprio campo ben dodici delle diciotto totali: è inoltre l’unica squadra di tutta la C a non aver mai preso gol in casa con tre vittorie più un pari nelle quattro gare interne contro Foggia, Monopoli, Sorrento e Siracusa”.

“Viaggia con due successi di fila anche la Salernitana allenata da Giuseppe Raffaele, ex di turno, che difende il primato solitario e l’imbattibilità esterna ricordando le vittorie con Cosenza, Giugliano e Monopoli più il pari contro il Casarano. Etnei e granata a segno con otto calciatori: Lunetta, Forte, Ierardi, Cicerelli, Aloi, D’Ausilio, Donnarumma e Jimenez nel Catania, Inglese, Ferrari, Ferraris, Capomaggio, Knezovic, Quirini, Tascone e Villa per la Salernitana”.  

