RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, si poteva fare meglio domenica ma in casa non prende gol”

Tra le pagine del Corriere dello Sport, nell’articolo realizzato da Concetto Mannisi, si torna sul vittorioso derby siciliano con il Siracusa evidenziando alcuni aspetti:

“E’ stato il derby che tutti si attendevano? Forse. In termini di risultato sicuramente ma, al di là della legittima soddisfazione di Toscano, forse qualcosina di più sotto il profilo del gioco era lecito attendersela, contro il Siracusa, da questo Catania. Che è vero che non ha concesso praticamente nulla agli avversari ma è anche vero che al cospetto di una formazione che ha dimostrato di essere poca cosa, almeno in questo momento, è passato in vantaggio dopo appena cinque minuti (su un errore di Limonelli, peraltro) ma ha saputo chiudere il match soltanto a ripresa inoltrata e dopo che la squadra di Turati ha lungamente occupato la metà campo rossazzurra, provocando anche qualche fischio dei tifosi etnei in tribuna”.

Probabilmente “per una squadra che nutre ambizioni come quella catanese, beh, non sarebbe male chiudere prima questo genere di incontri, evitando che ci si possa ritrovare alla fine del match con un pugno di mosche in mano. O giù di lì”. In tutto questo, però, “spicca un elemento positivo: il Catania in casa non prende gol. E’ vero, qualche volta ha vacillato, Dini ha fatto gli straordinari (all’attivo pure il rigore parato col Sorrento), ma il portiere sta lì per questo e se alla fine anche avversari più quotati del Siracusa, come ad esempio il Monopoli, sono rimasti a bocca asciutta, il merito è anche dell’impermeabilità che Toscano ha saputo dare a questa retroguardia. Fra l’altro anche in un periodo in cui più di un giocatore è rimasto ai box, costringendo il tecnico rossazzurro a proporre ogni volta un centrocampo diverso e ad adattare Lunetta come centravanti, con risultati decisamente lusinghieri”.

