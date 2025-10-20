lunedì, 20 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Il Catania oggi è lì, col fiato sul collo della Salernitana”

foto Catania FC

Il Corriere dello Sport focalizza l’attenzione sulla vittoria conseguita dal Catania contro la Salernitana: “Nel primo tempo gli ospiti hanno fatto il loro, poi il Catania ha spaccato la partita e la Salernitana si è progressivamente sciolta”. Entrando nel dettaglio, si sottolinea la partenza con formazioni senza vere sorprese e la manovra orchestrata dai campani che provano a fare la gara nella prima frazione, con il Catania che “si affida a rapidi capovolgimenti di fronte che però non mettono in crisi gli ospiti”, correndo qualche rischio in un paio di circostanze sulle percussioni avversarie. Poi arriva la “parabola velenosa di Cicerelli che si infila all’incrocio” portando in vantaggio i rossazzurri.

Nella ripresa si materializza il raddoppio, “quando Golemic svirgola un pallone diretto verso la propria area; vi si avventa Forte che fulmina con un tiro secco Donnarumma. La reazione della Salernitana porta a una stilettata di Villa dalla distanza su cui Dini è pronto. Poi il risultato non cambia più”, in un Massimino dall’atmosfera rovente.“Non era decisiva, è vero, ma al Catania serviva per dimostrare che può battersi fino alla fine per il salto di categoria. Ebbene la Salernitana è stata fermata e il Catania oggi è lì, col fiato sul collo dei campani, agganciati in vetta dal Benevento“, si legge nell’articolo a firma di Concetto Mannisi.

