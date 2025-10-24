RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Il Catania unica squadra dalla A alla C a non avere preso gol in casa finora”

“Al Massimino il Catania gioca il 2º, consecutivo, scontro diretto nella corsa per la promozione in B: dopo la Salernitana arriva il Benevento, che, proprio grazie al ko dei granata di mister Raffaele, ha affiancato l’Ippocampo in testa alla classifica con il Catania, 3º a una sola lunghezza: un tris di squadre, da molti pronosticate come le superfavorite del girone meridionale, che si stanno già staccando dalle altre”, riporta il Corriere dello Sport.

Domenica si affrontano “i due migliori attacchi e le due migliori difese del girone e, se raffrontiamo i dati di Catania e Benevento anche con le altre 40 squadre degli altri due gironi, nel pianeta-C soltanto l’Ascoli e il Vicenza possono vantare degli attacchi e delle difese migliori degli etnei. Ma nessuno, però, ha ancora lo zero nella casella dei gol subiti in casa. Il Catania è, infatti, l’unica squadra italiana, tra le 100 dalla A ai tre gironi di C, a non aver ancora mai incassato gol tra le mura amiche. L’ultimo gol interno subito dai siciliani risale agli scorsi playoff, all’11 maggio, quando il Pescara ha vinto al Massimino per 1-0 con un gol segnato nel finale (86’) da Merola”, si legge.

“Per il Catania, dunque, sono 454 i minuti giocati davanti al suo pubblico mantenendo la porta inviolata. E, tra casa e trasferta, sono ben otto i clean sheet stagionali degli etnei che hanno raggiunto al primo posto assoluto l’Ascoli. Ora, però, per Dini e compagni, arriva un esame impegnativo perchè, se è vero che l’attacco della compagine siciliana è decisamente il migliore del girone ed è il terzo di tutta la serie C italiana, domenica arriva il Benevento di Auteri che di gol ne ha segnati appena uno di meno, 19 perfettamente divisi tra primi (10) e secondi tempi (9) con degli avvii di frazione davvero fulminanti, con 5 reti segnate nei primi quarti d’ora di entrambe le frazioni”, evidenzia il quotidiano.

