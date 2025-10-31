RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “La questione Torre del Grifo non deve fare passare in secondo piano l’appuntamento di Caserta”

“I tifosi sono autorizzati a toccare ferro ma è evidente che per il Catania di Ross Pelligra questo è davvero un momento sì. Un filotto di vittorie niente male, il miglior attacco del girone, la migliore difesa” e, da ieri, “la prospettiva di mettere le mani su Torre del Grifo”, per il quale ci sono ancora alcuni adempimenti burocratici da effettuare, ma non essendo stata presentata alcuna offerta migliorativa rispetto ai 5.5 milioni di euro messi sul piatto della bilancia da Pelligra, “il Catania è pronto per entrare fisicamente all’interno dell’impianto in territorio di Mascalucia”, procedere con una importante ristrutturazione a cominciare dalla sistemazione dei campi in erba.

“La questione Torre del Grifo, in ogni caso, non può e non deve fare passare in secondo piano l’appuntamento di questa sera”, riporta il Corriere dello Sport. Toscano è stato chiaro: «Mettiamoci alle spalle gli ultimi risultati positivi. Dobbiamo cambiare file rispetto alle partite in casa, giocate con ventimila persone che ti sostenevano senza soste. I ragazzi, che hanno lavorato a dovere, sono certo che comprendono l’importanza del momento: mi aspetto una prestazione all’altezza, pur nella consapevolezza che in questo campionato tutte le partite sono ad alto coefficiente di difficoltà».

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***