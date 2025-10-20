lunedì, 20 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Dominio Catania. Gol Cicerelli episodio chiave. Pochissimo spazio concesso alla Salernitana”

foto Catania FC

L’episodio chiave della partita Catania-Salernitana è stato il piazzato di Cicerelli a 7′ dal riposo: una traiettoria forte sotto la traversa che ha scavalcato il solco tra Catania e Salernitana. “La squadra di casa da quel momento in poi ha dominato la scena dopo un prologo tutto equilibrio, tatticismi e grande lotta a centrocampo, raddoppiando nella ripresa con Forte”, riporta La Gazzetta dello Sport. “La capolista s’è smarrita anche perchè non è più riuscita a dialogare o a cercare superiorità numerica negli ultimi venti metri”, si legge.

Lo stadio Massimino “ha registrato una presenza record, quasi 19mila spettatori che hanno indirizzato la partita al di là dell’impegno indiscusso e delle motivazioni. Si evince come Capomaggio, anima della Salernitana, abbia avuto pochissimo spazio e Di Tacchio e Quaini abbiano limitato i fraseggi avversari scaricando palla sulle fasce dove Casasola e Donnarumma hanno creato scompiglio assicurando le giocate per trequartisti e punte”. Nel finale il Catania ha sfiorato il tris più volte soprattutto con D’Ausilio e Rolfini (all’esordio stagionale dopo un lungo stop). La Salernitana, inoltre, non ha avuto il sostegno che tradizionalmente riesce a fornire Inglese, “ex di turno fischiatissimo dal pubblico che, al contrario, alla fine ha riservato ovazioni ai propri giocatori”.

