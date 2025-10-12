RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Vittoria travolgente del Catania. Scontri in autostrada, nessun ferito nè danni ai mezzi”

La Gazzetta dello Sport pone in evidenza gli scontri tra tifosi di Catania e Casertana in autostrada, precisando che “al momento non si registrano feriti nè danni ai mezzi”, e la vittoria rossazzurra ai danni del Giugliano. “Vittoria travolgente del Catania a Giugliano (dove la panchina di Cudini traballa) per guadagnarsi così una serata al secondo posto”, si legge. “L’equilibrio viene rotto dopo appena 5′ con una giocata d’alta scuola di Lunetta, che ha trovato l’angolo alla destra di Russo con un tiro a giro precisissimo. Il raddoppio di Forte al 38′ ha sostanzialmente già chiuso i conti nel primo tempo, sfruttando l’errore dell’ex Del Fabro in marcatura. Nel finale, Catania pericoloso in contropiede e ancora a segno con Jimenez”, riporta il quotidiano.

