domenica, 19 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Afflusso da record allo stadio. Al Catania non si comanda”

Redazione
Ieri sera, alle ore 19, erano rimasti disponibili solo trecento tagliandi per l’accesso in Tribuna B. Pienone annunciato allo stadio “Angelo Massimino”. “Ci sono gli ex di turno nelle due squadre che fanno da richiamo, c’è la posizione in classifica interessante, si preannunciano duelli individuali molto fisici. Calcio, calcioni e palla gettata in avanti, speriamo non a casaccio. Lo spettacolo è assicurato, anche il patema d’animo per chi tiene per i colori rossazzurri e sa che l’occasione di accorciare a -1 dalla capolista è più unica che rara in questa fase della stagione”, riporta La Sicilia in vista di Catania-Salernitana.

“Si preparano coreografie, si rispolverano bandiere e sciarpe storiche, si preparano cori e slogan tradizionali con tanta speranza e pari scaramanzia. L’orario domenica favorisce un afflusso da record, ma c’è uno zoccolo duro che segue la squadra in qualsiasi giorno, anche sotto la pioggia. Al Catania non si comanda, le sagre e pranzi della domenica saranno anticipati o cancellati. Perchè una partita di calcio così importante vale più di un ‘fioretto’ a tavola”, si legge.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

