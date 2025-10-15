mercoledì, 15 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Allenatore, staff medico e preparatore decideranno su Cicerelli”

foto Catania FC

Sul quotidiano La Sicilia si focalizza l’attenzione sulle condizioni di Emmanuele Cicerelli, che ieri ha effettuato i controlli dopo la repentina uscita dal rettangolo di Giugliano. Il comunicato emesso dal club esclude lesioni muscolari. Trova conferma, pertanto, che il calciatore non ha nulla di particolarmente grave. A questo punto bisognerà capire se sarà comunque disponibile per l’impegno di domenica pomeriggio con la Salernitana. “Decideranno allenatore, staff medico e preparatore. Di solito si preferisce, in presenza di alternative, stoppare il giocatore e aspettare che possa rientrare a pieno regime. Specie adesso che l’allenatore del Catania ha le soluzioni più adatte sulla trequarti. Da qui a domenica potrebbe cambiare il mondo, ma potrebbe anche rimanere tutto così”, si legge.

