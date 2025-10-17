RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Campi in affitto? Pelligra non rilancia? Tante ipotesi sul futuro di Torre del Grifo”

Dopo sette aste andate deserte, partendo da una cifra importante (29 milioni di euro) fino ad arrivare ai 4 milioni offerti dal Catania e la presenza di un altro competitor che ne offre 10mila in più. A questo punto cosa succederà? A prescindere da chi si aggiudicherà Torre del Grifo Village, “intanto occorreranno 4 milioni, se non 5, per sistemare i campi in erba, uffici, strutture, riaccendere i contratti con acqua, luce, gas e altre utenze. Bisognerà rendere funzionale la zona piscina, quella della Spa, il centro medico, la foresteria, l’albergo. Se dovessero rimanere i campi da calcio qualcuno li dovrà occupare e non in modo occasionale. Il Catania sta correndo per questo motivo. L’altro gruppo potrebbe scendere a patti con Pelligra? Difficile visto che c’è una competizione e in questa fase non è proprio detto che ci sia o si arriverà a un dialogo”, riporta La Sicilia.

“Fra l’altro Pelligra, che nelle scorse ore in Australia ha chiuso due accordi per un totale di un miliardo di euro su due incarichi di lavoro da espletare, potrebbe manifestare anche l’intenzione di non rilanciare affatto e utilizzare quei 10 milioni circa che servirebbero per prendere e sistemare secondo le proprie esigenze il Village per costruire una struttura ex novo”, si legge. “Se così fosse occorrerebbero anni tra acquisto del terreno, eventuali espropri, progetti da approvare, incarichi alle ditte, tempi di realizzazione e inaugurazione. E per questo lasso di tempo che farà la squadra? Si allenerà sempre al Cibalino o, com’è accaduto ieri, a Misterbianco? Oppure vorrà acquisire una struttura (Pedara fu utilizzata dai Gaucci durante la loro gestione) per portare lì il quartier generale rossazzurro, mantenendo a Nesima tutta la gestione delle giovanili? E se a prevalere fosse la nuova cordata siciliana come verrebbero utilizzati i quattro campi di calcio se il Catania non li dovesse affittare?”.

“Si sussurrà già di un possibile accordo, se il Village sarà della società che fa capo all’Aurora Srl, con una società molto nota che gestirebbe la palestra. Si sussurrano tante di quelle ipotesi da far girare la testa, ma si dovrà aspettare quantomeno il prossimo 30 ottobre per riuscire ad avere un orientamento ben preciso”, evidenzia il quotidiano. Certo che se il Catania non si assicurerà il Village “sarà un problema avere altri spazi di proprietà in tempi brevissimi”.

