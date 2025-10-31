RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, a Caserta per fortificare il proprio cammino. Imprevisto Aloi”

Il Catania si appresta ad affrontare la Casertana “dopo aver superato ostacoli a prima vista abbordabili, trasferte trappola e il doppio confronto con Salernitana e Benevento che s’erano presentate al Massimino con i gradi di leader del girone C”. Adesso il gruppo allenato da Toscano “è in fase ascendente” portando a Caserta “tutti i numeri da record, la concentrazione, le motivazioni e l’autostima accumulate nelle ultime quattro partite coincise con altrettanti successi”, riporta La Sicilia.

Toscano non vuole parlare di classifica, “non gonfia il petto”. Un imprevisto ha lasciato da parte Aloi, che si è dovuto fermare per un infortunio “quando la squadra aveva praticamente raggiunto il ritiro casertano”. Mancherà “uno dei protagonisti della fase di non possesso”, pertanto dovrebbero giocare ancora oggi dal 1′ Di Tacchio e Quaini a centrocampo. Trasferta negata ai tifosi, ai quali è stato vietato di viaggiare per tre mesi “dopo i fatti che si sono verificati dopo il match con il Giugliano lontano dallo stadio, sulla strada del ritorno. Qualche emigrato arriverà da altre regioni, ma la squadra di Toscano dovrà superare anche questa prova per fortificare il proprio cammino”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***