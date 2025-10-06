RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, a fine partita applausi e anche un «Vogliamo gente che lotta»”

Allo scadere dei 7′ di recupero concessi, l’arbitro ha decretato la fine delle ostilità con il Catania uscito vincitore dal confronto. Battuto 2-0 il Siracusa, il finale al Massimino ha visto la squadra di Mimmo Toscano ricevere gli applausi dei 17mila beniamini “con festa, cori e anche un ‘Vogliamo gente che lotta’, monito valido per le prossime partite che potrebbero indirizzare il campionato di Di Tacchio e compagni”, riporta il quotidiano La Sicilia. Dalla Curva Nord è partito anche il coro «Meritiamo di più». Segno che i tifosi si aspettano un Catania che non molli la presa e continui a crescere sul piano delle prestazioni e dei risultati. Per adesso la testa è rivolta all’impegno di sabato col Giugliano in trasferta, successivamente arriveranno gli scontri diretti casalinghi con Salernitana e Benevento.

