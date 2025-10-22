mercoledì, 22 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Benevento, 4.600 biglietti già venduti”

Secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, sono stati venduti finora 4.600 biglietti per il match tra Catania e Benevento. Tenendo conto del numero di abbonati (12.080), diventa facile immaginare un nuovo record stagionale di pubblico sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino” domenica pomeriggio. Al numero complessivo di tagliandi ceduti bisognerà aggiungere anche la presenza dei supporter di fede giallorossa nel Settore Ospiti, tenendo conto che fin qui 150 rappresentanti del tifo campano hanno acquistato i tagliandi disponibili.

