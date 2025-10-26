RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Benevento, la partita sul piano tattico. I laterali potrebbero indirizzarla”

Il giornale La Sicilia, nell’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro, focalizza l’attenzione sulla gara Catania-Benevento in relazione al piano tattico. “Auteri sa che solo spingendo in avanti potrebbe valicare la linea della difesa avversaria fin qui la meno battuta. Sa che a centrocampo il cervello degli schemi, Maita, cozzerà con l’esperienza e la fisicità di un Di Tacchio che nel suo vasto repertorio ha anche qualità e non solo contrasti a muso duro. Stesso discorso per Quaini (o uno tra Aloi e Corbari), che affiancherà il capitano sul cerchio del centrocampo. Sa, Auteri, che la partita potrebbe essere indirizzata dai laterali, Casasola e Donnarumma hanno dato un’impronta molto evidente al gioco del Catania. Il Benevento ha in Pierozzi e Ceresoli i due super corridori che potrebbero dare vita a una serie di duelli fisici e tattici determinanti”, si legge.

Là davanti, Salvemini è il “totem delle Streghe” con 8 reti segnate in 10 gare. “Dall’altra parte pare possa toccare ancora a Forte, che è in netta ascesa sul piano realizzativo oltre a garantire costantemente impegno, corsa e le botte necessarie per non porgere l’altra guancia quando gli avversari cercano di fermarlo con le cattive maniere. A sostegno Cicerelli e Lunetta potrebbero agire da attaccanti veri con un 3-4-2-1 che diventa 3-4-3 a specchio con le idee della squadra ospite”, evidenzia il quotidiano.

