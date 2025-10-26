domenica, 26 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Benevento, nessuno pronuncia la parola promozione ma tutti pensano a questa prospettiva”

“Il palazzaccio della Serie C meridionale, con vista sulla prateria cadetta è dotato di un attico ampio e meno scomodo degli altri appartamenti. Lo condividono malvolentieri Benevento e Salernitana, il Catania è dietro l’uscio, pronto ad aggiungersi, anzi a sfrattare quanto meno i sanniti perchè dallo scontro diretto dalle 14.30 un pari servirebbe poco (ai rossazzurri soprattutto), un successo potrebbe registrare un sorpasso in vetta aspettando il responso di Salernitana-Casertana, in programma in orario serale”, riporta La Sicilia.

“Non sarà la partita delle partite, ma avrà pari valore del duello con la Salernitana”. Nessuno pronuncia la parola promozione, “ma tutti pensano a questa prospettiva. Gli uomini di Auteri che si sono garantiti un cammmino quasi regolare. Quasi perchè fuori casa le due sconfitte hanno dichiarato la vulnerabilità di un congegno che sembra perfetto ma che ha margini di miglioramento. Il Catania fin qui ha mostrato a strappi un valore assoluto: tre successi roboanti all’inizio, ma la caduta di Cosenza e i tre pareggi di fila sembrano potessero aprire una piccola crisi, subito cancellata dalle successive tre vittorie, l’ultima appunto con una delle leader del girone, la Salernitana dei mille, scomodi ex”, si legge.

