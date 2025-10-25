RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Benevento, sarà nuovo record di pubblico al Massimino”

“Gli aggiornamenti sulla presenza di pubblico allo stadio ‘Angelo Massimino’ ieri pomeriggio hanno registrato intanto un incremento tra i tifosi ospiti che adesso sono cresciuti da 150 a 243. In totale la capienza dello stadio (20.800 posti) è occupata da 18.757 spettatori”, riporta La Sicilia in vista di Catania-Benevento. “Mancano duemila tagliandi, ma molti sono del Settore Ospiti essendo le curve sold out, la Tribuna A quasi, manca qualcosa nella Tribuna B. Fino a ieri pomeriggio avevano comprato il biglietto singolo 6.677 sostenitori”, si legge. Numero che si aggiunge ai 12.080 abbonati.

“Una cifra da record, visto che contro la Salernitana erano stati venti in più. Ma venti tagliandi tra oggi e domattina verranno ceduti senza dubbio alcuno. Si stabilirà a questo punto il record di presenze e forse anche il tutto esaurito almeno per la parte rossazzurra, visto che tra gli ospiti non ci sarà un settore stracolmo”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

