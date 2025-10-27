RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, crescita esponenziale del gruppo. Lunetta indiavolato. Cicerelli, freddezza esemplare”

“Oltre cinque ore in testa alla classifica, in solitudine. Poi, in serata, la Salernitana ha regolato la Casertana nel derby campano riconquistando il primato. Al Catania non è rimasto il magone perchè il successo al Massimino sul Benevento certifica la crescita esponenziale del gruppo, conferma il modo di resistere alle iniziative altrui, mette in vetrina ancora Cicerelli che ha realizzato il suo quarto gol stagionale, agendo dal dischetto. E’ il quarto successo di fila, in 11 gare Dini è rimasto imbattuto 9 volte, il Catania non ha mai preso gol in casa nelle sei gare disputate. Record su record e vetta che rimane a -1 in attesa della trasferta di Caserta”, riporta La Sicilia.

“Per i rossazzurri era necessaria l’azione di controllo su Maita, regista di Auteri che ha fatto leva anche sull’inventiva di Prisco per guadagnare metri e offrire i primi 20 minuti di gioco più aperto, ma mai pericoloso dalle parti di Dini”, si legge. “Di Gennaro è andato spesso in anticipo alto su Salvemini, Di Tacchio e Quaini hanno interrotto le linee di passaggio tra i centrocampisti e i laterali. La prima pressione sul portatore di palla, quando Maita è stato costretto ad abbassarsi per costruire, l’ha fatta addirittuta Forte, sempre utilissimo e disposto al sacrificio per il bene comune”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

Il Catania ha legittimato il vantaggio “grazie alle progressioni per vie centrali di Lunetta, indiavolato e difficilmente arginabile. Così Cicerelli è entrato in area, Borghini l’ha fermato in modo irregolare, il FVS ha confermato il fallo (contestato a fine gara da Auteri)”. Dagli undici metri Cicerelli ha fatto centro “con una freddezza esemplare accompagnato da un boato dei 20mila che ha fatto tremare le fondamenta dello stadio”. Si sottolinea il raddoppio sfiorato dal Catania, la reazione del Benevento – costretto a pressare guadagnando campo per cercare il pari -, il passaggio di Toscano al 3-5-2 “per frenare il giro palla degli avversari che avevano anche alternato due delle punte titolari” con un rigore negato sia al Catania che al Benevento.

