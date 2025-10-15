RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, D’Ausilio torna a giocare dall’inizio?”

“Potrebbe arrivare il momento di Michele D’Ausilio”, sottolinea La Sicilia. “Riducendo la cerchia ai trequartisti in dote al gruppo allenato da Mimmo Toscano, l’ex ispiratore dei gol promozione in B dell’Avellino l’anno passato ha la possibilità di presentarsi in modo definitivo alla vasta platea siciliana dopo una sola gara da titolare (primi 45 minuti a Cosenza) e quattro da subentrato. Nelle ultime 5 gare è rimasto in campo solo 6 minuti contro il Siracusa pagando dazio per una contusione che ha già smaltito da tempo”, si legge.

E’ lui in pole per giocare dal 1′, in attesa di capire cosa deciderà lo staff rossazzurro su Cicerelli in vista di domenica. In ogni caso “la lotteria dei trequartisti che ambiscono a un posto accanto a Lunetta è aperta da tempo. D’Ausilio resta in prima fila, non sono da meno Stoppa e Jimenez. Stoppa ha disputato una gara in crescendo a Giugliano e si candida. Jimenez è stato spesso preferito da Toscano e proprio sabato è stato ripagato dal gol e, soprattutto, dalla ritrovata vitalità negli ultimi 20 metri”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

