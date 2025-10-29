mercoledì, 29 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, dietro non si passa. Da Inglese a Salvemini, arginati i migliori marcatori del girone”

foto Catania FC

“Le cifre da record si rinnovano. Il Catania ha la difesa meno battuta della Serie C meridionale (5 gol subìti in 11 incontri), in casa non ha mai beccato reti nelle sei gare fin qui disputate. E non solo il reparto arretrato, ma tutta la fase di non possesso ha arginato i migliori marcatori della classifica attuale”, riporta La Sicilia. Insomma, dietro non si passa.

“Salvemini del Benevento era arrivato al Massimino portando nel borsone una statistica che avrebbe fatto atterrire chiunque: 10 gare disputate, 8 reti segnate. Ma in casa dei rossazzurri non ha replicato, non ha incrementato il suo bottino personale. Nepi del Giugliano, 6 reti fin qui, ha avuto lo stesso trattamento. Zero anche per Cuppone (5 reti nel suo rendimento) ed Emmausso del Cerignola (4 reti) che in Puglia sono rimasti a bocca asciutta. Il rendimento di Inglese (4 reti fin qui) durante Catania-Salernitana lo ricordano tutti quanti. L’unico a battere Dini in campionato, scorrendo la classifica dei bomber, è stato Ricciardi del Cosenza nel famoso 4-1 maturato in Calabria. Ricciardi sì, ma Mazzocchi – partito titolare come attaccante più avanzato – almeno lui non è riuscito a battere il portiere rossazzurro”, si legge.

