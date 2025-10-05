RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania e Siracusa, punti che scottano per entrambe le squadre”

“L’ultima in classifica contro un’aspirante grande. Catania-Siracusa sembra un confronto siciliano senza storia, solo a guardare la classifica attuale. Ma non lo sarà”, riporta La Sicilia. “Ci sono in palio punti utili, che scottano, per tutt’e due le squadre. Il club allenato da Toscano deve avvicinarsi alla vetta proprio dopo il ko del Benevento a Latina nell’anticipo dell’ottavo turno. Deve anche tornare alla vittoria dopo quattro turni di astinenza che hanno compromesso l’inizio mostruoso (3 vittorie, 11 gol fatti, 0 subiti) e avevano illuso tifosi e ambiente”.

“Si è passati dal pienone di punti (9) a tre pareggi nei quattro successivi incontri con Dini che para il rigore contro il Sorrento e poi mura le iniziative del Cerignola. Troppo poco per chi aspira al primo posto e non approfitta delle frenate della Salernitana e del Benevento”, si legge. “Non ci sarà una squadra ammazza-campionato, da quel che si è notato in questo scorcio di stagione, ma la lotta agonistica si ripeterà giornata dopo giornata”. Al Siracusa, un solo successo e tutte sconfitte, invece “la partita di oggi pomeriggio servirà per tentare di allinearsi con i programma di salvezza serena del club, matricola in Serie C. E quale migliore test se non una gara al Massimino contro uno dei gruppi considerati tra i favoriti per il primo posto”, evidenzia il quotidiano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***