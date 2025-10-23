giovedì, 23 Ottobre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania entrato nel vivo in ottica Benevento"
Catania NewsAllenamentiFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania entrato nel vivo in ottica Benevento”

Redazione
By Redazione
0
63
foto Catania FC

“L’allenamento di ieri ha fatto entrare nel vivo il Catania in ottica Benevento. Solo Martic e Raimo non hanno partecipato alla seduta in vista del Massimino con una delle due leader del campionato. C’era stato l’allenamento del lunedì mattina come scarico per la gara del giorno precedente, ma adesso i rossazzurri si sono concentrati sull’avversario, sul modo di coprire il campo in ampiezza, sulle caratteristiche di Salvemini, capocannoniere con 8 gol messi a segno. Sulla difesa che è la meno perforata”, riporta La Sicilia in vista di Catania-Benevento.

“Il Catania dovrà proporre un gioco diverso, conservando l’aggressività sul portatore di palla (Maita, fedelissimo di Auteri, resta sempre un elemento di comprovata esperienza) e cercando le accelerazioni sulle fasce dove Pierozzi e Ceresoli riescono a mettere in luce le qualità del palleggio anche con le verticalizzazioni che mettono, poi, giusto Salvemini nelle condizioni di battere a rete”, scrive Giovanni Finocchiaro. Toscano pare orientato a non cambiare la formazione base che ha brillato contro la Salernitana, fermo restando che “le quotazioni di Jimenez sono in rialzo” con Corbari, Quaini e Aloi che si giocano un posto accanto al capitano e Forte che resta il riferimento offensivo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Gambino, monologo teatrale su spareggi Catania a Roma. «Crialesi tra il pubblico, gioia immensa»”
Articolo successivo
L’EX MAROTTA: “Benevento favorito per la promozione. A Catania sarà gara intensa ma leale”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency