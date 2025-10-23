RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania entrato nel vivo in ottica Benevento”

“L’allenamento di ieri ha fatto entrare nel vivo il Catania in ottica Benevento. Solo Martic e Raimo non hanno partecipato alla seduta in vista del Massimino con una delle due leader del campionato. C’era stato l’allenamento del lunedì mattina come scarico per la gara del giorno precedente, ma adesso i rossazzurri si sono concentrati sull’avversario, sul modo di coprire il campo in ampiezza, sulle caratteristiche di Salvemini, capocannoniere con 8 gol messi a segno. Sulla difesa che è la meno perforata”, riporta La Sicilia in vista di Catania-Benevento.

“Il Catania dovrà proporre un gioco diverso, conservando l’aggressività sul portatore di palla (Maita, fedelissimo di Auteri, resta sempre un elemento di comprovata esperienza) e cercando le accelerazioni sulle fasce dove Pierozzi e Ceresoli riescono a mettere in luce le qualità del palleggio anche con le verticalizzazioni che mettono, poi, giusto Salvemini nelle condizioni di battere a rete”, scrive Giovanni Finocchiaro. Toscano pare orientato a non cambiare la formazione base che ha brillato contro la Salernitana, fermo restando che “le quotazioni di Jimenez sono in rialzo” con Corbari, Quaini e Aloi che si giocano un posto accanto al capitano e Forte che resta il riferimento offensivo.

