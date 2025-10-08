RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania FC presente alla serata contro la fibrosi cistica”

Il Catania FC ha partecipato alla cena ‘Doniamoci fundraising’ organizzata da Claudio Miceli per la raccolta fondi contro la fibrosi cistica. La serata si è tenuta a Giarre ed è stata presentata da Ruggero Sardo, allietata dalla presenza di alcuni ospiti musicali come il cantautore Michele Zarrillo e il fisarmonicista di fama mondiale Pietro Adragna.

“Sul palco il direttore della comunicazione del Catania FC Giuseppe Sapienza ha portato i saluti della proprietà Pelligra e dei vertici del club Grella, Bresciano e Zarbano”, riporta La Sicilia. “Sapienza si è soffermato sull’importanza del calcio e dei calciatori come straordinario veicolo di comunicazione anche di messaggi sociali come la lotta contro le malattie. Sul palco con lui il tridente d’attacco Caturano-Cicerelli-Lunetta, molto applaudito e accolto con entusiasmo dai tifosi e da tutti gli ospiti. I tre hanno sottolineato con emozione come siano stati colpiti dalla storia della famiglia Miceli, in particolare di Stefano e di questa malattia subdola. Per il Catania sono intervenuti anche il direttore sportivo Ivano Pastore assieme ad altri dirigenti”, evidenzia il quotidiano.

