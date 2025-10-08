RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, giornata di riposo ma quasi tutti i calciatori in campo”

«Ragazzi, ci alleniamo?». Nella giornata di riposo “quasi tutti i calciatori del Catania si sono presentati in campo per continuare il lavoro di avvicinamento alla trasferta di Giugliano. Un gesto che significa tanto, se letto nella maniera giusta. Una decisione che è arrivata spontaneamente da parte di una buona parte del gruppo. Qualche assenza c’era ma per motivi famigliari, impegni personali. Nessuno è rimasto a casa a guardare la tv o giocare alla play”, riporta La Sicilia.

“Non è stata la semplice vittoria sul Siracusa a fare scattare la molla, ma c’è un senso di responsabilità che anima la vita del Catania e che in questo caso specifico si è tradotto con una sgambata al Cibalino o con un allenamento particolareggiato in palestra”, si legge. “Alcuni dei calciatori si sono sottoposti a una seduta di scarico, altri hanno effettuato un recupero e le terapie di prevenzione. Aloi, Forte e Rolfini sono a disposizione del tecnico Toscano che potrà anche convocarli per la sfida di sabato in Campania. Lavorare al miglioramento delle performance, non obbligati dal contratto ma da un senso del dovere: un segnale importante in una fase del campionato in cui il Catania dovrà vincere a Giugliano per poi preparare le gare interne contro Salernitana e Benevento”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***